«Устали жить без газа»: жильцы домов, отключенных от голубого топлива в Ижевске, скидываются на строительство вентиляции

Вот уже полтора месяца жители домов в поселке Машиностроителей в Ижевске живут без газа. Голубое топливо отключили в июне – все потому, что в квартирах не было вентиляционных каналов либо тяги с них. Как сейчас живут жители, и когда решится проблема?

ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ

По словам главы города Олега Бекмеметьева, в домах регулярно проводятся собрания с жильцами. Им предлагается установить вентиляцию за свой счет - на один стояк (в каждом доме их 4) понадобится 19 600 рублей. С каждой квартиры нужно будет выплатить 9 800 рублей.

- В 14 неаварийных домах проводим собрания. Управляющие компании согласны, чтобы жители оплатили пока 30% от стоимости работ, а остальное, возможно, даже в рассрочку. Стоит задача, чтобы к зиме газ был, - сказал глава города. - В четырех домах из 14 жители отказались оплачивать работы, в четырех - согласились. Еще по шести домам вопрос пока решается.

В аварийных домах жители категорически против того, чтобы проводить вентиляцию. По словам Олега Бекмеметьева, «Газпром» готов каждый квартал вкладывать в работы для этих домов по 100 тысяч. Всего требуется 400 тысяч. Значит, сумма будет выплачена к середине следующего года.

- Обращаемся в управляющие компании, чтобы они решали вопрос по девяти аварийным домам, не дожидаясь денег «Газпрома», - добавил глава города.

«НЕ ВЕРИМ «УПРАВЛЯЙКЕ»

И действительно, по словам местных жителей, управляющая компания регулярно проводит в домах собрания.

- В квартирах вентиляцию уже проложили, осталось только на чердаке. Скидывались по 9 800 рублей с квартиры. Говорят, что это дорого. Но без газа мы тоже устали жить. Работы выполняет один человек, вчера он сидел до часу ночи, - говорит Анжела, жительница дома № 15, жильцы которого решили заплатить.

Однако далеко не все жители готовы платить за работы.

- Управляющая компания проводит бесконечные собрания и собирает деньги - по 9 800 рублей с квартиры. В итоге ни денег, ни вентиляции, ни газа. Мы сразу сказали, что обойдемся без газа, потому что не верим управляющей компании - прокомментировала Светлана, о которой мы уже писали ранее (Подробности).

Пока жители продолжают готовить на электрических плитах и в мультиварках.

- Мы боимся, что старая сгнившая проводка не выдержит нагрузку и дело кончится пожаром, - признаются они.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Домами в поселке Машиностроителей заинтересовались на федеральном уровне (Подробности).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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