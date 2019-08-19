Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-19T19:27:15+03:00

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В Удмуртии местного жителя обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 52-летний мужчина в мае 2019 года выпивал в компании знакомых. В связи с тем, что один из участников компании стал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил несколько раз потерпевшего ножом, - сообщает ведомство.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU