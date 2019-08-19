Когда в Летнем саду Ижевска восстановят фонтан, который придавил мальчика
К лету 2020 года в Летнем саду Ижевска восстановят сломанный фонтан, чаша которого придавила подростка. Об этом рассказал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.
- Фонтан не разрешают делать, пока не закончатся судебные процессы. Как только они закончатся, конструкцию восстановят к следующему сезону, - пояснил Сергей Викторович.
Фонтан «Ромео и Джульетта» начал работать в 2017 году. Там должна была располагаться зона отдыха, но сейчас территория вокруг огорожена.
Напомним, трагедия произошла в конце октября 2018 года. «Комсомолка» выяснила подробности случившегося.
В июле 2019 года стало известно, как продвигается расследование уголовного дела. Подробнее читайте на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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