2019-08-19T19:29:46+03:00
Общество

Когда в Летнем саду Ижевска восстановят фонтан, который придавил мальчика

Реконструировать фонтан не могут до окончания разбирательств
Дарья ПОРСЕВАДмитрий БИКИН
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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К лету 2020 года в Летнем саду Ижевска восстановят сломанный фонтан, чаша которого придавила подростка. Об этом рассказал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

- Фонтан не разрешают делать, пока не закончатся судебные процессы. Как только они закончатся, конструкцию восстановят к следующему сезону, - пояснил Сергей Викторович.

Фонтан «Ромео и Джульетта» начал работать в 2017 году. Там должна была располагаться зона отдыха, но сейчас территория вокруг огорожена.

Напомним, трагедия произошла в конце октября 2018 года. «Комсомолка» выяснила подробности случившегося.

В июле 2019 года стало известно, как продвигается расследование уголовного дела. Подробнее читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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