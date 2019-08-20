Глава города поручил контролировать уровень воды в Ижевском пруду

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-20T10:49:38+03:00

Если уровень воды в водоеме превысит нормы, то может затопить некоторые дома

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поручил контролировать уровень воды в Ижевском пруду, который может оказаться критическим из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Нужно совместно с Минприроды УР держать ситуацию на контроле, ежедневно замерять уровень воды в Ижевском пруду и нижнем бьефе реки Иж. В случае возникновения угрозы подтопления - незамедлительно проводить все необходимые мероприятия, - сказал Олег Николаевич.

На данный момент и в Ижевском пруду и в реке Иж уровень воды в норме. Для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений Ижевского водохранилища объем сброса воды составляет 29,25 куб. м в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU