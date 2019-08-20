В одной из рек в Удмуртии рыбак нашел тело мужчины

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-20T09:43:21+03:00

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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 62-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 17 августа в реке Сарапулка у деревни Паркачево Сарапульского района рыбак нашел тело 62-летнего мужчины. По имеющимся данным, мужчина был инвалидом. Месяц назад он ушел купаться на реку и пропал без вести, - сообщает ведомство.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU