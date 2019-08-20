Очевидцы: На улице Баранова в Ижевске горят стройматериалы
В Ижевске на улице Баранова произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Фото: Dimon Koryakin
- На улице Баранова напротив ТЦ Матрица на стройке горит утеплитель вроде, - пишут пользователи.
Фото: Dimon Koryakin
Как сообщает портал IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии, в 10:56 поступило сообщение о возгорании строящегося здания на ул. Баранова. Незамедлительно выехали три машины пожарно-спасательных подразделений. В 11:02 огонь ликвидирован. Горел пенопласт на стройплощадке. Погибших, пострадавших нет.
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Пожар на улице Баранова в Ижевске .
ИСТОЧНИК KP.RU
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