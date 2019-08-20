2019-08-20T12:25:49+03:00
Происшествия

Пьяный водитель мопеда в Ижевске намеренно сбил полицейского

Молодой человек проигнорировал просьбу полицейских остановиться
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который намеренно на мопеде сбил полицейского.

- Ранее судимый ижевчанин, его приятель и девушка пьяными катались ночью на мопеде. При этом у девушки не было шлема, а у водителя не было прав. На улице Ленина их заметили полицейские и попросили остановиться, на что водитель направил мопед на полицейских и сбил одного из них, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Сбитый сотрудник повредил ногу, после этого мопед въехал в ограждение и водителя задержали. На данный момент он находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и направления в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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