Пьяный водитель мопеда в Ижевске намеренно сбил полицейского
В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который намеренно на мопеде сбил полицейского.
- Ранее судимый ижевчанин, его приятель и девушка пьяными катались ночью на мопеде. При этом у девушки не было шлема, а у водителя не было прав. На улице Ленина их заметили полицейские и попросили остановиться, на что водитель направил мопед на полицейских и сбил одного из них, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Сбитый сотрудник повредил ногу, после этого мопед въехал в ограждение и водителя задержали. На данный момент он находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и направления в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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