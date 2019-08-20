Ижевчане смогут выбрать название скверу на улице Оружейника Драгунова

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-20T10:33:36+03:00

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Ижевчане могут выбрать название скверу на улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В голосовании представлено 27 названий для сквера. Например, «Сквер 12 месяцев», «Парк Солнечный» или «Остров сокровищ». Проголосовать за название можно по ссылке.

Напомним, благоустройство сквера начали в июне. В сентябре 2019 года там появятся пешеходные дорожки, амфитеатр, детская и спортивная площадки, газоны, скамейки, светильники и арт-объекты. Также планируется, что в сквере будет несколько зон: входная, транзитная, набережная вокруг пруда, зона отдыха и для массовых мероприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU