У пенсионера из Удмуртии под предлогом получения компенсации за лекарства похищено 135 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-20T17:28:10+03:00

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В Удмуртии у пенсионера похитили 135 тысяч рублей под предлогом получения компенсации за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В полицию обратился 65-летний житель Можгинского района с сообщением о хищении у него крупной суммы. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что купленные пенсионером лекарства оказались поддельными. Теперь ему положена компенсация, для ее получения нужно перечислить деньги на почтовые расходы, - сообщает ведомство.

Так мужчина перечислил злоумышленникам нужную сумму, а в последующем под разными предлогами еще несколько раз переводил деньги. Всего у пенсионера похитили 135 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, на данный момент полицейские устанавливают злоумышленников.

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ИСТОЧНИК KP.RU