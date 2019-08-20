У пенсионера из Удмуртии под предлогом получения компенсации за лекарства похищено 135 тысяч рублей
В Удмуртии у пенсионера похитили 135 тысяч рублей под предлогом получения компенсации за лекарства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В полицию обратился 65-летний житель Можгинского района с сообщением о хищении у него крупной суммы. Мужчина рассказал, что ему позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что купленные пенсионером лекарства оказались поддельными. Теперь ему положена компенсация, для ее получения нужно перечислить деньги на почтовые расходы, - сообщает ведомство.
Так мужчина перечислил злоумышленникам нужную сумму, а в последующем под разными предлогами еще несколько раз переводил деньги. Всего у пенсионера похитили 135 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, на данный момент полицейские устанавливают злоумышленников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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