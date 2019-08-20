Повар из Ижевска претендует на победу в зрелищном шоу «Адская кухня»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-08-20T16:22:21+03:00

Эфир с ее участием ижевчанки покажут 21 августа

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В эфире телеканала «Пятница» стартует новый сезон шоу «Адская кухня», в котором примет участие повар из Ижевска Елена Зорина.

20 поваров прошли кастинг, чтобы оказаться в числе учеников шефа Ивлева, одной из них стала Елена. 21 августа в 19:00 покажут первую серию нового сезона шоу.

Фото: Телеканал "Пятница"

Победитель получит миллион рублей, звание лучшего повара и место в команде Константина Ивлева.

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ИСТОЧНИК KP.RU