Повар из Ижевска претендует на победу в зрелищном шоу «Адская кухня»
В эфире телеканала «Пятница» стартует новый сезон шоу «Адская кухня», в котором примет участие повар из Ижевска Елена Зорина.
20 поваров прошли кастинг, чтобы оказаться в числе учеников шефа Ивлева, одной из них стала Елена. 21 августа в 19:00 покажут первую серию нового сезона шоу.
Фото: Телеканал "Пятница"
Победитель получит миллион рублей, звание лучшего повара и место в команде Константина Ивлева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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