2019-08-20T13:53:45+03:00
Происшествия

Двоих мужчин обнаружили мертвыми в овощной яме в Удмуртии

Они приехали подготовить яму к закладке овощей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 62-летнего и 37-летнего мужчин в поселке Октябрьском Глазовского района.

- 17 июля днем отец и сын приехали в поселок для подготовки овощной ямы к закладке картофеля на хранение. Мужчины спустились в яму и стали ее окуривать. Через некоторое время их тела без признаков жизни обнаружили в яме, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По предварительным данным, отец и сын скончались в результате отравления угарным газом. В рамках проверки опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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