Двоих мужчин обнаружили мертвыми в овощной яме в Удмуртии
В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели 62-летнего и 37-летнего мужчин в поселке Октябрьском Глазовского района.
- 17 июля днем отец и сын приехали в поселок для подготовки овощной ямы к закладке картофеля на хранение. Мужчины спустились в яму и стали ее окуривать. Через некоторое время их тела без признаков жизни обнаружили в яме, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
По предварительным данным, отец и сын скончались в результате отравления угарным газом. В рамках проверки опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Внимание! В Ижевске разыскивают подростка.
- Узнали, что горело на улице Баранова в Ижевске.
- Мужчина, которого приговорили к смертной казни, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»