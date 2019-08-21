2019-08-21T06:36:43+03:00
Происшествия

Погоня с участием патрульной машины в Ижевске завершилась ДТП

ДТП произошло 21 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В Ижевске утро 21 августа началось с погони, которая завершилась ДТП. Очевидцы сообщают, что на улице Магистральной патрульная машина врезалась в столб, а «легковушка», за которой гнались и вовсе перевернулась.

- В 6:10 заметил этого гонщика с азина на долгий мост свернул,от Ижстали,естественно с патрулем на хвосте.Передо мной стоял ещё один патруль на светофоре,после чего 2ая машина ДПС помчалась за ними,доехав до перекрестка Карла Маркса(ост.мир фарфора), увидел третью машину ДПС, - пишут очевидцы.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

Из-за ДТП было приостановлено движение трамваев, но в 07:00 движение открыли.

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Подробности случившегося выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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