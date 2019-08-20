СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-20T18:19:50+03:00

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20 августа, во вторник, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) была музеевед Раиса Мартынова. В прямом эфире она рассказала, какие интересные клады находили в Удмуртии, и в какое время.

Музеевед Раиса Мартынова раскрыла тайну удмуртских кладов 00:00 00:00

Также Раиса Мартынова рассказала о том, что сейчас в музее Удмуртии находится 28 кладов. А также как именно называют все клады и что подразумевают под названием клад "Купца Афанасьева".

Полную версию записи можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU