Какие интересные клады находили в Удмуртии
20 августа, во вторник, в гостях у радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) была музеевед Раиса Мартынова. В прямом эфире она рассказала, какие интересные клады находили в Удмуртии, и в какое время.
Музеевед Раиса Мартынова раскрыла тайну удмуртских кладов
Также Раиса Мартынова рассказала о том, что сейчас в музее Удмуртии находится 28 кладов. А также как именно называют все клады и что подразумевают под названием клад "Купца Афанасьева".
Полную версию записи можно послушать по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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