За первое полугодие 2019 в Удмуртии зарплата увеличилась на 6,1%

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-21T07:05:01+03:00

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В Удмуртии за первое полугодие 2019 зарплата по сравнению в тем же периодом прошлого года увеличилась на 6,1%. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так, среднемесячная начисленная зарплата работников всех организаций составила 33325 рублей. С учетом изменения потребительских цен реальная зарплата увеличилась на 2,1%.

В июне 2019 года размер зарплаты в среднем составил 35150 рублей.

Также в июне у работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством уровень оплаты труда составил 24477 рублей. Это ниже в 1,4 раза среднего уровня оплаты по республике.

Самую высокую зарплату получают работники в организациях по добычи полезных ископаемых – 50344 рубля и финансовой и страховой деятельности – 48056 рублей.

В общем рейтинге среди регионов ПФО по уровню оплаты труда Удмуртия в январе-июне расположилась на 6 месте после Перми, Татарстана и Башкортостана.

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ИСТОЧНИК KP.RU