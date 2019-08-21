Ижевчанина осудили за убийство жены

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-21T07:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске вынесли приговор 26-летнему местному жителю, которого обвинили в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Молодые люди вечером выпивали, в ходе чего между ними произошла ссора. Мужчина избил жену, в результате она скончалась. На предварительном следствии мужчина заявил, что не признает вину, страдает психическим заболеванием и ничего не помнит. Экспертиза ничего не выявила, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить родственникам девушки моральный вред в размере 1,6 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Специалисты сообщают об увеличении зарплат в Удмуртии.

- Утро в Ижевске начинается с погони, которая закончилась ДТП. Есть некоторые подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU