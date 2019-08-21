2019-08-21T07:19:46+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за убийство жены

Между ними произошла ссора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске вынесли приговор 26-летнему местному жителю, которого обвинили в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Молодые люди вечером выпивали, в ходе чего между ними произошла ссора. Мужчина избил жену, в результате она скончалась. На предварительном следствии мужчина заявил, что не признает вину, страдает психическим заболеванием и ничего не помнит. Экспертиза ничего не выявила, - сообщает ведомство.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить родственникам девушки моральный вред в размере 1,6 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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