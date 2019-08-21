Погоня в Ижевске: водитель в наркотическом опьянении устроил ДТП

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-21T10:37:49+03:00

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В Ижевске 21 августа около 05:55 на улице Максима Горького водитель машины «ВАЗ-2112» проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке. Экипажи начали преследование. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Так, в ходе погони водитель «ВАЗ-2112» несколько раз чуть не устроил ДТП. В 06:00 на улице Магистральная нарушитель столкнулся с патрульной машиной, после чего «ВАЗ-2112» перевернулся на трамвайные пути, патрульная машина врезалась в столб.

После молодой человек попытался скрыться, но был задержан. Он был с явными признаками наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования отказался. Также при осмотре машины нарушителя были обнаружены вещества, похожие на наркотические.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Водитель патрульной машины получил травмы, был доставлен в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU