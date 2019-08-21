Суд вынес приговор ижевчанке, по вине которой 5-летний мальчик выпал из окна девятого этажа

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-21T10:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске вынесли приговор женщине, по вине которой из окна 9 этажа выпал 5-летний мальчик. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- В апреле 2019 года женщина оставила балконную дверь открытой, мальчик вышел на балкон, встал на табурет и выпал из окна 9 этажа. От полученных травм мальчик скончался в больнице, - сообщает ведомство.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, уголовное дело в связи с заявленным ею ходатайством рассмотрено в особом порядке. Суд признал подсудимую виновной по статье «причинение смерти по неосторожности». С учетом того, что она признала свою вину, раскаялась в содеянном и способствовала раскрытию преступления, суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из зарплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стали известны подробности трагедии, которая произошла на улице Берша в Ижевске. Там 4-летний мальчик выпал с балкона 9 этажа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ужас! Мужчина до смерти избил свою жену. Какое наказание ему назначили.

- Специалисты сообщают об увеличении зарплат в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU