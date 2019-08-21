2019-08-21T10:36:02+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор ижевчанке, по вине которой 5-летний мальчик выпал из окна девятого этажа

Женщина согласилась с предъявленным обвинением
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске вынесли приговор женщине, по вине которой из окна 9 этажа выпал 5-летний мальчик. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- В апреле 2019 года женщина оставила балконную дверь открытой, мальчик вышел на балкон, встал на табурет и выпал из окна 9 этажа. От полученных травм мальчик скончался в больнице, - сообщает ведомство.

Подсудимая согласилась с предъявленным обвинением, уголовное дело в связи с заявленным ею ходатайством рассмотрено в особом порядке. Суд признал подсудимую виновной по статье «причинение смерти по неосторожности». С учетом того, что она признала свою вину, раскаялась в содеянном и способствовала раскрытию преступления, суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% из зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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