Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-21T10:56:11+03:00

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В Ижевске пройдет заключительный день кинофестиваля (16+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

21 августа, в среду, в киноцентре «Россия» в 19:30 покажут несколько картин:

«Парад планет», режиссер Вера Смолина, 2018, 27 мин. Приз за сценарий. Специальный приз жюри.

«Апофеоз», режиссер. Ольга Гончаренко, 2018, 20 мин.

«Успех», режиссер. Валентин Сунцов, 2018, 8 мин.

«Олух», режиссер. Елена Аврамова, 2017, 19 мин.

«Учитель», режиссер. Максим Елагин, 2018, 15 мин.

Стоимость билетов в день показа 200 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU