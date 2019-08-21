Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа
В Ижевске пройдет заключительный день кинофестиваля (16+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
21 августа, в среду, в киноцентре «Россия» в 19:30 покажут несколько картин:
«Парад планет», режиссер Вера Смолина, 2018, 27 мин. Приз за сценарий. Специальный приз жюри.
«Апофеоз», режиссер. Ольга Гончаренко, 2018, 20 мин.
«Успех», режиссер. Валентин Сунцов, 2018, 8 мин.
«Олух», режиссер. Елена Аврамова, 2017, 19 мин.
«Учитель», режиссер. Максим Елагин, 2018, 15 мин.
Стоимость билетов в день показа 200 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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