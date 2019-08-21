Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»
На официальном сайте хоккейного клуба «Ижсталь» появился список заявленных спортсменов в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» на сезон 19/20.
Всего в списке 17 игроков, но в ближайшее время будут дозаявлены вратари Филипп Долганов и Савелий Кононов. А также после, того, как «Авангард» пройдет процедуру заявки КХЛ, состав «Ижстали» пополнят игроки из омского клуба.
Вратари: Волков Илья
Защитники: Арефьев Даниил, Виноградов Алексей, Сухих Иван, Халиков Роман, Шутов Глеб
Нападающие: Афанасьев Кирилл, Баженов Алексей, Грибов Владислав, Дмитричев Артем, Кочуров Антон, Кропотин Максим, Макаров Валентин, Орлов Евгений, Рыжов Константин, Хацей Арсений, Шама Игорь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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