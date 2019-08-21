2019-08-21T11:47:28+03:00
Спорт

Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»

Позже в список внесут еще двоих хоккеистов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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На официальном сайте хоккейного клуба «Ижсталь» появился список заявленных спортсменов в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути» на сезон 19/20.

Всего в списке 17 игроков, но в ближайшее время будут дозаявлены вратари Филипп Долганов и Савелий Кононов. А также после, того, как «Авангард» пройдет процедуру заявки КХЛ, состав «Ижстали» пополнят игроки из омского клуба.

Вратари: Волков Илья

Защитники: Арефьев Даниил, Виноградов Алексей, Сухих Иван, Халиков Роман, Шутов Глеб

Нападающие: Афанасьев Кирилл, Баженов Алексей, Грибов Владислав, Дмитричев Артем, Кочуров Антон, Кропотин Максим, Макаров Валентин, Орлов Евгений, Рыжов Константин, Хацей Арсений, Шама Игорь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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