Капитан хоккейной команды «Ижсталь» рассказал, когда планирует завершить карьеру

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-23T14:51:50+03:00

Какие перспективы видит для команды, почему он решил вернуться после ухода и что делает в отпуске

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Капитан хоккейной команды «Ижсталь» стал гостем радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Антон Кочуров рассказал, следит ли он за игрой сборной России на чемпионате мира, планирует ли завершить карьеру и чем занимается в отпуске?

Капитан ХК "Ижсталь" Антон Кочуров о том, кто победит на Чемпионате мира по хоккею, о мотоцикле своей мечты и о том, когда планирует завершить карьеру 00:00 00:00

Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем радиоэфире.

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ИСТОЧНИК KP.RU