Капитан хоккейной команды «Ижсталь» рассказал, когда планирует завершить карьеру
Капитан хоккейной команды «Ижсталь» стал гостем радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).
Антон Кочуров рассказал, следит ли он за игрой сборной России на чемпионате мира, планирует ли завершить карьеру и чем занимается в отпуске?
Капитан ХК "Ижсталь" Антон Кочуров о том, кто победит на Чемпионате мира по хоккею, о мотоцикле своей мечты и о том, когда планирует завершить карьеру
Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем радиоэфире.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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