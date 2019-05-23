2019-05-23T14:51:50+03:00
Общество

Капитан хоккейной команды «Ижсталь» рассказал, когда планирует завершить карьеру

Какие перспективы видит для команды, почему он решил вернуться после ухода и что делает в отпуске
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Капитан хоккейной команды «Ижсталь» стал гостем радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+).

Антон Кочуров рассказал, следит ли он за игрой сборной России на чемпионате мира, планирует ли завершить карьеру и чем занимается в отпуске?

Капитан ХК "Ижсталь" Антон Кочуров о том, кто победит на Чемпионате мира по хоккею, о мотоцикле своей мечты и о том, когда планирует завершить карьеру

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Об этом и многом другом вы сможете узнать в нашем радиоэфире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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