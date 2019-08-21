Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-21T13:52:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии кинолог со служебной собакой помогли разыскать преступников. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- Сообщение о взломе магазина поступило в полицию ночью. Для поимки преступников было принято решение использовать розыскную собаку. На место прибыл кинолог с немецкой овчаркой Олли Фрамер. Она привела полицейских во двор жилого дома, где была обнаружена и задержана группа молодых людей, взломавших магазин, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Собаке потребовалось около 20 минут, чтобы поймать преступника. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Появились списки игроков ХК "Ижсталь", которые были заявлены на «ВХЛ — Кубок Шелкового пути».

- Вы любитель короткометражного кино? Тогда вам точно нужно прочитать эту новость.

ИСТОЧНИК KP.RU