Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии
В Удмуртии кинолог со служебной собакой помогли разыскать преступников. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.
- Сообщение о взломе магазина поступило в полицию ночью. Для поимки преступников было принято решение использовать розыскную собаку. На место прибыл кинолог с немецкой овчаркой Олли Фрамер. Она привела полицейских во двор жилого дома, где была обнаружена и задержана группа молодых людей, взломавших магазин, - сообщает ведомство.
Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
Собаке потребовалось около 20 минут, чтобы поймать преступника. На данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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