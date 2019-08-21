Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-21T16:25:55+03:00

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13 августа в Ижевске во время строительных работ нашли монету времен Елизаветы Петровны. Рабочие нашли монету на улице Вадима Сивкова. Узнали у экспертов, какую ценность представляет находка.

– Особой ценности (монета. – Прим. ред.) не имеет. Это рядовая монета, – отмечает историк, профессор УдГУ Евгений Шумилов. – И совершенно не факт, что она найдена на месте старого Ижевска, поскольку улица Сивкова – это «новая» улица, времен оружейного завода, не железоделательного.

По словам специалистов, большой материальной ценности находка не имеет. Но она является ценностью для музеев, так как является практически ровесницей Ижевска.

– Это медная монета, которая была в 1758 году в обращении. Обычная монета – в кладах очень много таких, – прокомментировала музеевед Раиса Мартынова.

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ИСТОЧНИК KP.RU