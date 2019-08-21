2019-08-21T16:55:08+03:00
Общество

Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске

Мероприятие состоится 24 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Ижевске на стадионе «Динамо» пройдет фестиваль спорта и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие было посвящено Дню физкультурника и было запланировано на 11 августа, но из-за плохой погоды его перенесли на 24 августа.

В программе фестиваля:

15:00-18:00 Открытые тренировки и спортивные мастер-классы. Турнир по стритболу.

16:30-18:00 Выступление музыкальных групп. Выступят Алий Дектерев,

Владислава Бичурина, Наталья Кузнецова, UDS, Михаил Зорин (Лунная походка).

18:00-20:00 DJ-фест: DJ ANDROSOVA, DJ DILLEX, DJ STRELKOV, Ведущий МС RODNOY.

20:00-21:00 Выступление кавер-группы The best.

21:00 Салют

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ИСТОЧНИК KP.RU

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