Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске
В Ижевске 20 августа, около 20:00 произошло столкновение двух машин. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, машина марки «Лада» двигалась в прямом направлении по улице Ленина. Автомобиль «Шкода Фабия» при повороте с Ленина налево на Воровского совершил столкновение с «Ладой». В результате столкновения «Лада» перевернулась, пострадавших при ДТП не было, водителю «Лады» на месте оказана медицинская помощь.
Также возбуждено дело об административном правонарушении, решение еще не вынесено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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