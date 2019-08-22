Назначили нового директора Государственного театра кукол Удмуртии
В Ижевске назначили нового директора Государственного театра кукол Удмуртии. С 16 августа к своим обязанностям приступил Игорь Мальцев. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.
Игорь Мальцев работает в сфере культуры и искусства более 25 лет. Прошлого директора Алексея Петрова не так давно назначили замминистра культуры Удмуртии, театром он руководил с 2008 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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