2019-08-22T11:19:11+03:00
Общество

Бывший участник КВН и шоумен-должник сам сообщил о своем месте нахождения в Ижевске

Он разыскивался судебными приставами
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Бывший участник КВН и шоумен после публикации в СМИ сам позвонил приставам и сообщил, где он находится. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Мужчина должен более 200 тысяч алиментов. Он должен был выплачивать ежемесячно сумму равной 2,5 раза прожиточного минимума, но выплаты не поступали. При этом он сменил фамилию и не жил по месту регистрации. Также все требования о явке к судебному приставу игнорировал. Было заведено розыскное дело, - сообщает ведомство.

После того, как информация была размещена в СМИ, должник сам позвонил судебным приставам и сообщил, где проживает, а также оставил контактные данные и объяснения. Но в случае неоплаты долга мужчине грозит административная и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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