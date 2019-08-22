Ижевчанку задержали за организацию занятия проституцией

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-22T13:14:58+03:00

Она сама привозила девушек в сауны и бани

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В Ижевске полицейские задержали местную жительницу за организацию занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Осенью 2016 года 35-летняя женщина организовала незаконную деятельность по предоставлению интимных услуг другим лицам. Номер телефона был распространен в саунах и банях Ижевска. Она сама принимала заказы и привозила девушек в указанные заведения, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU