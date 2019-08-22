На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием «легковушки» и грузовика
В Удмуртии 21 августа на 29 километре автодороги «Воткинск – Кельчино» Воткинского района произошло ДТП с участием «легковушки» и грузовика.
Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 43-летний водитель машины «Тайота Камри» врезался в стоящий «МАЗ» с полуприцепом.
В результате ДТП водитель «Тойоты» получил травмы, его отвезли в реанимацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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