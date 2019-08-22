2019-08-22T11:38:54+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием «легковушки» и грузовика

Есть пострадавшие
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии 21 августа на 29 километре автодороги «Воткинск – Кельчино» Воткинского района произошло ДТП с участием «легковушки» и грузовика.

Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 43-летний водитель машины «Тайота Камри» врезался в стоящий «МАЗ» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель «Тойоты» получил травмы, его отвезли в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии рассказали некоторые подробности ДТП, которое произошло вчера на перекрестке улиц Ленина-Воровского.

- Утро в Ижевске начинается с погони, которая закончилась ДТП. Есть некоторые подробности.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните бывшего КВН-щика из Ижевска, который скрывался от судебных приставов? Так вот, приставы таки добрались до него.

- В выходные в парке имени Кирова ожидается жара! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший участник КВН и шоумен-должник сам сообщил о своем месте нахождения в Ижевске
Парк имени Кирова в Ижевске отпразднует юбилей
На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы
Назначили нового директора Государственного театра кукол Удмуртии
В эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» с участием повара из Ижевска
Для ремонта дорог в Удмуртии могут нанять подрядчиков из Китая
В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение
Гигантский российский триколор развернут в центре Ижевска
ФСИН выступала против досрочного освобождения приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии
Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске
Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию
Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске
Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки
Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске
Школьник из Ижевска занял призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам
Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии
«Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию
Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»
Достойны доверия: Ижевчане смогут выбрать лучшую клинику и народного врача
Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого
Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен