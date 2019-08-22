Участок улицы Голублева в Ижевске закрыли до декабря

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-22T13:55:27+03:00

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В Ижевске до 1 декабря 2019 года закрыли движение на участке по улице Голублева. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

- Временно с 19 августа по 1 декабря запретить движение на участке от улицы Гагарина до здания №1 по улице Новоажимова. Установить соответствующие дорожные знаки, - говорится в сообщении.

Там будут проводиться ремонтные работы, а участок закрыли в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU