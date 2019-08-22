2019-08-22T14:39:06+03:00
Общество

На каких улицах Ижевска сделают освещение

А также, где на трассах республики появится дополнительное освещение
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

На двух отдаленных участках в Ижевске в этом году сделают освещение. Об этом сообщил главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- В Ижевске несомненно есть такие участки – это улицы Пойма, Новоярушкинская, мкрн Александрова. Ведется работа, на сегодняшний день решено сделать освещение на улице Ильфата Закирова и на улице Пойма,работы будут проведены в этом году, - рассказал Фирдаус Мударисович.

На Пойме и улице Ильфата Закирова в ближайшее время появится освещение. Какие еще дорожные изменения нас ждут?

00:00
00:00

Также начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о том, как обстоят дела с освещением на трассах Удмуртии и где планируется его установить.

- Что касается республиканских и федеральных трасс, то сейчас активно ведутся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы со специалистами отрабатывали проблемные точки – это, например, район Можгинский тракт – Пугачево там установят знаки и сделают освещение на пешеходном переходе, также необходимо освещение вблизи населенных пунктов. Установку освещения на трассах Ижевск-Воткинск, Ижевск-Нылга-Ува рассчитываем на нацпроект – это будет полное освещение пешеходных переходов, - пояснил Вениамин Вычужанин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Администрация Ижевска должна будет организовать уличное освещение в Ленинском районе.

- Сколько фонарей еще установят в Ижевске в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновник ДТП с участием патрульной машины был наркозакладчиком
«На почве ревности»: жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
Участок улицы Голублева в Ижевске закрыли до декабря
Ижевчанку задержали за организацию занятия проституцией
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Бывший участник КВН и шоумен-должник сам сообщил о своем месте нахождения в Ижевске
Парк имени Кирова в Ижевске отпразднует юбилей
На улице Кирова в Ижевске завершились ремонтные работы
Назначили нового директора Государственного театра кукол Удмуртии
В эфире телеканала «Пятница» вышла программа «Адская кухня» с участием повара из Ижевска
Для ремонта дорог в Удмуртии могут нанять подрядчиков из Китая
В Удмуртии мошенник украл у матери погибшего Героя России его удостоверение
Гигантский российский триколор развернут в центре Ижевска
ФСИН выступала против досрочного освобождения приговоренного к смертной казни жителя Удмуртии
Фестиваль спорта и молодежи пройдет в Ижевске
Первая партия вакцины против гриппа поступила в Удмуртию
Подробности ДТП на перекресте Ленина и Воровского в Ижевске
Подростка из Ижевска задержали за угон иномарки
Монету 1758 года нашли во время строительных работ в Ижевске
Школьник из Ижевска занял призовое место на чемпионате мира по быстрым шахматам
Служебная собака помогла найти преступников в Удмуртии
«Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию
Хоккейный клуб «Ижсталь» опубликовал список хоккеистов, заявленных в «ВХЛ-Кубок Шелкового пути»
Достойны доверия: Ижевчане смогут выбрать лучшую клинику и народного врача
Заключительный день Ижевского кинофестиваля пройдет 21 августа
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за убийство знакомого
Ремонт на двух участках улицы Горького в Ижевске завершен