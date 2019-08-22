На каких улицах Ижевска сделают освещение
На двух отдаленных участках в Ижевске в этом году сделают освещение. Об этом сообщил главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).
- В Ижевске несомненно есть такие участки – это улицы Пойма, Новоярушкинская, мкрн Александрова. Ведется работа, на сегодняшний день решено сделать освещение на улице Ильфата Закирова и на улице Пойма,работы будут проведены в этом году, - рассказал Фирдаус Мударисович.
На Пойме и улице Ильфата Закирова в ближайшее время появится освещение. Какие еще дорожные изменения нас ждут?
Также начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о том, как обстоят дела с освещением на трассах Удмуртии и где планируется его установить.
- Что касается республиканских и федеральных трасс, то сейчас активно ведутся работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы со специалистами отрабатывали проблемные точки – это, например, район Можгинский тракт – Пугачево там установят знаки и сделают освещение на пешеходном переходе, также необходимо освещение вблизи населенных пунктов. Установку освещения на трассах Ижевск-Воткинск, Ижевск-Нылга-Ува рассчитываем на нацпроект – это будет полное освещение пешеходных переходов, - пояснил Вениамин Вычужанин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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