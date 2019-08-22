На массовых праздниках в Удмуртии планируют запретить использование одноразовой посуды

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-22T18:07:04+03:00

Такой проект могут представить в сентябре

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В Удмуртии планируют запретить использование пластиковой посуды на массовых праздниках. Об этом написал глава Минприроды республики Денис Удалов на странице в «Фейсбук».

- Безобидные на первый взгляд воздушные шарики часто становятся смертельным кормом для птиц и диких животных и рыб. А использованной одноразовой посудой густо усеяны почти все места отдыха граждан. Сегодня мы встречался с активистами» и Регоператором по обращению с ТКО, для того чтобы изучить опыт проведения в Удмуртии массовых мероприятий без использования «пластика», - написал Денис Удалов.

Участниками собрания были названы несколько решений данной проблемы:

– Мотивировать участников мероприятий приносить и использовать собственную посуду;

– При выборе одноразовой посуды отдавать предпочтение изделиям из натуральных материалов;

– Вместо воздушных шаров и одноразовых баннеров использовать альтернативные или многоразовые декоративные элементы.

Также, по словам, главы министерства, в конце сентября будет презентован проект у Председателя Правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

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ИСТОЧНИК KP.RU