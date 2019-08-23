Суперфиналы чемпионата России по шахматам завершились в Удмуртии
22 августа в Удмуртии завершились Суперфиналы чемпионата России по шахматам. Среди мужчин победу одержал Евгений Томашевский из Саратова, среди женщин Ольга Гиря из Ханты-Мансийского автономного округа.
Фото: Екатерина Ардашева
Евгений за 11 туров на соревнованиях набрал семь очков. При этом он становится победителем Суперфинала уже второй раз – в 2015 году он так же занял первое место, а в 2007 году – 3 место.
Ольга Гиря по итогам всех туров вместе со своей соперницей набрали по 11 очков. Чтобы выбрать победителя прошла специальная укороченная партия. В итоге 1 место заняла Ольга.
Суперфиналы чемпионатов России в Удмуртии проходили впервые.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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