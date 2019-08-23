2019-08-23T07:01:31+03:00
Общество

Суперфиналы чемпионата России по шахматам завершились в Удмуртии

Определены два победителя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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22 августа в Удмуртии завершились Суперфиналы чемпионата России по шахматам. Среди мужчин победу одержал Евгений Томашевский из Саратова, среди женщин Ольга Гиря из Ханты-Мансийского автономного округа.

Фото: Екатерина Ардашева

Фото: Екатерина Ардашева

Евгений за 11 туров на соревнованиях набрал семь очков. При этом он становится победителем Суперфинала уже второй раз – в 2015 году он так же занял первое место, а в 2007 году – 3 место.

Ольга Гиря по итогам всех туров вместе со своей соперницей набрали по 11 очков. Чтобы выбрать победителя прошла специальная укороченная партия. В итоге 1 место заняла Ольга.

Суперфиналы чемпионатов России в Удмуртии проходили впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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