2019-08-23T07:21:52+03:00
Общество

19 штрафов может заплатить администрация Ижевска из-за некачественной разметки

И это только за три недели
Дмитрий БИКИН
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Фото: страница Олега БекмеметьеваФото: страница Олега Бекмеметьева
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За последние три недели ГИБДД Удмуртии составила 19 административных материалов в отношении администрации Ижевска. Об этом рассказал в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев.

– По статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог» санкции предусмотрены довольно суровые. В отношении юридических лиц там – шестизначные цифры, – подчеркнул он.

Набиев также отметил, что некачественная дорожная разметка может стать причиной ДТП. Однако Руслан Гамирович заверил, что инспекция следит за ее состоянием и старается оперативно реагировать на все недостатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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