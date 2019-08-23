2019-08-23T08:59:56+03:00
Происшествия

Ижевчанина задержали за драку в одном из кафе

Он избил двух мужчин
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали местного жителя, который избил двух мужчин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Ночью в одном из кафе города между подозреваемым 19-летним молодым человеком и 39-летним потерпевшим произошел конфликт. Для выяснения отношений мужчины вышли на улицу, где подрались. После этого подозреваемый зашел обратно в кафе и там поругался с 32-летним ижевчанином, они так же вышли на улицу для разборок. После очередной драки подозреваемый скрылся, - сообщает ведомство.

Прохожий увидел двух мужчин, лежащих на улице, и позвонил в скорую помощь. А медработники в свою очередь уже позвонили в полицию. В кротчайшие сроки личность подозреваемого была установлена, и его задержали.

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- Для чего еще нужен беспилотник? Конечно же, чтобы ловить нарушителей.

- В связи с чем ГИБДД Удмуртии выписала 19 штрафов в отношении администрации Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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