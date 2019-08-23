2019-08-23T08:03:16+03:00
Общество

С помощью беспилотника в Удмуртии выявили 13 нарушений правил охоты

Рейды будут проводиться до 25 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минприроды УдмуртииФото: пресс-служба Минприроды Удмуртии
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В Удмуртии с помощью беспилотников выявили 13 нарушений правил охоты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Первые рейды прошли 16-18 августа, в которых приняли участие инспекторы охотнадзора Минприроды. Так было выявлено 10 нарушений правил охоты и три нарушения правил хранения и ношения оружия, - сообщает ведомство.

При этом в Кизнерском районе обнаружили охотника, у которого при себе было нелегальное оружие. Материалы для проверки передали в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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