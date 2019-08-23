С помощью беспилотника в Удмуртии выявили 13 нарушений правил охоты

СЕГОДНЯ 08:03 2019-08-23T08:03:16+03:00

Рейды будут проводиться до 25 августа

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии с помощью беспилотников выявили 13 нарушений правил охоты. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Первые рейды прошли 16-18 августа, в которых приняли участие инспекторы охотнадзора Минприроды. Так было выявлено 10 нарушений правил охоты и три нарушения правил хранения и ношения оружия, - сообщает ведомство.

При этом в Кизнерском районе обнаружили охотника, у которого при себе было нелегальное оружие. Материалы для проверки передали в полицию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В связи с чем ГИБДД Удмуртии выписала 19 штрафов в отношении администрации Ижевска.

- В Удмуртии определили победителей Суперфиналов чемпионата России по шахматам.

- Подделка документов для мошенников легкое дело! Какое наказание им грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU