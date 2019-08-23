Испытания теплосетей в Ижевске подошли к завершающей стадии

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-23T09:17:23+03:00

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В Ижевске подошли к завершающей стадии подготовки теплосетей к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, на данный момент, полностью отремонтированы 28 участков из 31, которые были в плане. На квартальных сетях отопления проверен на прочность 291 участок из 300. Все оставшиеся работы планируют завершить до 27 августа.

- Сейчас на диагностике находятся три участка магистральных сетей в северных микрорайонах Ижевска, в ряде микрорайонов Металлурга и улиц Карла Маркса – Пушкинской и на Культбазе,- сообщает ведомство.

Как сообщает директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов окончательный срок завершения всех работ – 31 августа.

- К этому времени мы должны обеспечить техническую готовность системы теплоснабжения к предстоящим сезонным нагрузкам. Это определенная гарантия того, что с наступлением осенних холодов и по распоряжению администрации города мы в любой момент сможем начать подачу тепла, - пояснил Ярослав Балобанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU