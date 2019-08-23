У пенсионерки из Ижевска обманным путем похитили полмиллиона рублей
В Ижевске 68-летняя пенсионерка обратилась в полицию с сообщением о хищении у нее полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Она рассказала, что в июле 2019 года ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что женщине положена компенсация за ранее вложенные деньги в «финансовую пирамиду». Только чтобы ее получить нужно оплатить комиссию за перевод. Ижевчанка перевела деньги, даже под различными предлогами она переводила деньги мошенникам, - сообщает ведомство.
В итоге она лишилась 590 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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