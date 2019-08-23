У пенсионерки из Ижевска обманным путем похитили полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-23T10:01:42+03:00

Неизвестный мужчина сообщил, что ей положена компенсация за вклад в «финансовую пирамиду»

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В Ижевске 68-летняя пенсионерка обратилась в полицию с сообщением о хищении у нее полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Она рассказала, что в июле 2019 года ей позвонил неизвестный мужчина и сказал, что женщине положена компенсация за ранее вложенные деньги в «финансовую пирамиду». Только чтобы ее получить нужно оплатить комиссию за перевод. Ижевчанка перевела деньги, даже под различными предлогами она переводила деньги мошенникам, - сообщает ведомство.

В итоге она лишилась 590 тысяч рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU