20-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство и грабеж
В Удмуртии суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- В сентябре 2018 года пьяный осужденный отобрал сумку у проходящей мимо женщины. При этом в ноябре 2018 года он выпивал в компании. В ходе празднования между ним и хозяином квартиры произошел конфликт. Ссора могла бы закончиться тем, что потерпевший ушел спать, но осужденный подошел к нему, когда он уже спал, избил его и несколько раз ударил ножом, - сообщает ведомство.
На суде молодой человек полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен будет лечиться у психиатра.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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