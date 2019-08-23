2019-08-23T11:24:40+03:00
Общество

20-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство и грабеж

Также ему назначили принудительные меры в виде лечения у психиатра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который обвиняется в убийстве и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В сентябре 2018 года пьяный осужденный отобрал сумку у проходящей мимо женщины. При этом в ноябре 2018 года он выпивал в компании. В ходе празднования между ним и хозяином квартиры произошел конфликт. Ссора могла бы закончиться тем, что потерпевший ушел спать, но осужденный подошел к нему, когда он уже спал, избил его и несколько раз ударил ножом, - сообщает ведомство.

На суде молодой человек полностью признал свою вину и активно содействовал раскрытию преступления. Суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен будет лечиться у психиатра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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