Автомат «Калашникова» испытали в экстремальных ситуациях
Знаменитый автомат «Калашникова» испытали в экстремальных ситуациях. Подтверждением тому стало видео, которое опубликовали в соцсети «Твиттер».
Сначала молодой человек на кадрах вынырнул с оружием и сделал несколько выстрелов. Затем он опустил автомат в воду и даже после этого он производил выстрелы.
Но в случае, когда в ствольную коробку автомата засыпали песок и распределили его в отсеке, автомат произвел одиночный выстрел.
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В твиттере появилось видео экстремальных испытаний автомата "Калашникова".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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