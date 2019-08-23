2019-08-23T11:40:14+03:00
Общество

Автомат «Калашникова» испытали в экстремальных ситуациях

Оружие продолжало стрелять даже после погружения в воду
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Знаменитый автомат «Калашникова» испытали в экстремальных ситуациях. Подтверждением тому стало видео, которое опубликовали в соцсети «Твиттер».

Сначала молодой человек на кадрах вынырнул с оружием и сделал несколько выстрелов. Затем он опустил автомат в воду и даже после этого он производил выстрелы.

Но в случае, когда в ствольную коробку автомата засыпали песок и распределили его в отсеке, автомат произвел одиночный выстрел.

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В твиттере появилось видео экстремальных испытаний автомата "Калашникова".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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