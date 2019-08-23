2019-08-23T12:44:03+03:00
Происшествия

Ижевчанина осудили за использование чужой банковской карты

Суд при вынесении наказания учел смягчающие обстоятельства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске суд вынес приговор местному жителю, за использование чужой банковской карты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Установлено, что пьяный ижевчанин нашел на улице банковскую карту и похитил с нее деньги в сумме более 60 тысяч рублей, оплачивая товары в магазинах с помощью безконтактной сети, - сообщает ведомство.

Молодой человек признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. При этом в счет возмещения ущерба была взыскана потраченная сумма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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