Ижевчанина осудили за использование чужой банковской карты
В Ижевске суд вынес приговор местному жителю, за использование чужой банковской карты. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
- Установлено, что пьяный ижевчанин нашел на улице банковскую карту и похитил с нее деньги в сумме более 60 тысяч рублей, оплачивая товары в магазинах с помощью безконтактной сети, - сообщает ведомство.
Молодой человек признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов. При этом в счет возмещения ущерба была взыскана потраченная сумма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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