Потерявшуюся в лесу Удмуртии супружескую пару искали всю ночь
В Удмуртии вновь искали «потеряшек» - супружеская пара ушла в лес за грибами и потерялась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
- Сообщение о потерявшихся поступило в 19:45, на поиски выехали 11 человек, в том числе сотрудники МЧС России, и три машины. Мужа и жену искали всю ночь – более 8 часов. В итоге их нашли в пяти километрах от деревни Полом, - сообщает ведомство.
Сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой в лес важные лекарства, заряженный телефон и надевать яркую одежду, вместо камуфляжа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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