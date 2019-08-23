Потерявшуюся в лесу Удмуртии супружескую пару искали всю ночь

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-23T11:52:12+03:00

Их нашли в пяти километрах от деревни

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В Удмуртии вновь искали «потеряшек» - супружеская пара ушла в лес за грибами и потерялась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

- Сообщение о потерявшихся поступило в 19:45, на поиски выехали 11 человек, в том числе сотрудники МЧС России, и три машины. Мужа и жену искали всю ночь – более 8 часов. В итоге их нашли в пяти километрах от деревни Полом, - сообщает ведомство.

Сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой в лес важные лекарства, заряженный телефон и надевать яркую одежду, вместо камуфляжа.

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ИСТОЧНИК KP.RU