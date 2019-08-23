2019-08-23T14:00:41+03:00
Общество

В выходные в Удмуртию вновь вернется прохладная погода

В воскресенье пройдет дождь
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртию вернется осенняя прохлада. По данным сервиса Яндекс погода, в субботу тепло еще будет в некоторых районах, а в воскресенье пройдет дождь.

Так, в субботу, 24 августа, температура днем +20…+21 градус, ночью +14 градусов, небольшой дождь.

В воскресенье, 25 августа, станет значительно холоднее, +16…+18 градусов, ночью +11…+12 градусов. Весь день будет дождь.

На следующей неделе средняя температура сохранится на уровне +13 градусов и пройдут дожди.

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- Что может быть милее маленьких зверят, которые играют? Правильно! Ничего! Предлагаем отвлечься на минуту от работы и получить дозу "ми-ми-ми".

- Не хочешь быть законопослушным - работай! Житель Удмуртии ответил за похищение денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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