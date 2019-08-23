В выходные в Удмуртию вновь вернется прохладная погода
В Удмуртию вернется осенняя прохлада. По данным сервиса Яндекс погода, в субботу тепло еще будет в некоторых районах, а в воскресенье пройдет дождь.
Так, в субботу, 24 августа, температура днем +20…+21 градус, ночью +14 градусов, небольшой дождь.
В воскресенье, 25 августа, станет значительно холоднее, +16…+18 градусов, ночью +11…+12 градусов. Весь день будет дождь.
На следующей неделе средняя температура сохранится на уровне +13 градусов и пройдут дожди.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Что может быть милее маленьких зверят, которые играют? Правильно! Ничего! Предлагаем отвлечься на минуту от работы и получить дозу "ми-ми-ми".
- Не хочешь быть законопослушным - работай! Житель Удмуртии ответил за похищение денег.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»