В выходные в Удмуртию вновь вернется прохладная погода

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-23T14:00:41+03:00

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В Удмуртию вернется осенняя прохлада. По данным сервиса Яндекс погода, в субботу тепло еще будет в некоторых районах, а в воскресенье пройдет дождь.

Так, в субботу, 24 августа, температура днем +20…+21 градус, ночью +14 градусов, небольшой дождь.

В воскресенье, 25 августа, станет значительно холоднее, +16…+18 градусов, ночью +11…+12 градусов. Весь день будет дождь.

На следующей неделе средняя температура сохранится на уровне +13 градусов и пройдут дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU