Слишком мило: маленькие жители зоопарка Удмуртии вышли на прогулку
Некоторые из них совсем недавно родились
Фото: Зоопарк Удмуртии
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В зоопарке Удмуртии в последний год было столько пополнения! Родились маленькие рысята, мини-пиги, козочки, морские котики и много других милых созданий.
Мы решили прогуляться по зоопарку и понаблюдать за играми малышей. Получилось очень забавно!
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Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
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