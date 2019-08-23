Слишком мило: маленькие жители зоопарка Удмуртии вышли на прогулку

СЕГОДНЯ 13:30 2019-08-23T13:30:34+03:00

Некоторые из них совсем недавно родились

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В зоопарке Удмуртии в последний год было столько пополнения! Родились маленькие рысята, мини-пиги, козочки, морские котики и много других милых созданий.

Мы решили прогуляться по зоопарку и понаблюдать за играми малышей. Получилось очень забавно!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/727663" frameborder="0"></iframe> Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU