2019-08-23T13:30:34+03:00
Общество

Слишком мило: маленькие жители зоопарка Удмуртии вышли на прогулку

Некоторые из них совсем недавно родились
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Зоопарк УдмуртииФото: Зоопарк Удмуртии
Изменить размер текста:

В зоопарке Удмуртии в последний год было столько пополнения! Родились маленькие рысята, мини-пиги, козочки, морские котики и много других милых созданий.

Мы решили прогуляться по зоопарку и понаблюдать за играми малышей. Получилось очень забавно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Еще одно чудо появилось на свет в зоопарке Ижевска.

- В ижевском зоопарке поселилась птица с весьма необычным названием.

- Хищная любовь! В зоопарке Ижевска появились две новые влюбленные пары.

Милое видео: маленькие зверята играют в зоопарке Ижевска.Видео: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За пол года жители Удмуртии потратили на алкоголь 9,1 млрд рублей
В выходные в Удмуртию вновь вернется прохладная погода
Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2
Ижевчанина осудили за использование чужой банковской карты
Потерявшуюся в лесу Удмуртии супружескую пару искали всю ночь
20-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство и грабеж
Автомат «Калашникова» испытали в экстремальных ситуациях
У пенсионерки из Ижевска обманным путем похитили полмиллиона рублей
Алина Загитова показала идеальный шпагат, а Елизавета Туктамышева рассказала о готовности к сезону
Испытания теплосетей в Ижевске подошли к завершающей стадии
Ижевчанина задержали за драку в одном из кафе
С помощью беспилотника в Удмуртии выявили 13 нарушений правил охоты
19 штрафов может заплатить администрация Ижевска из-за некачественной разметки
Суперфиналы чемпионата России по шахматам завершились в Удмуртии
Мошенники из Ижевска украли и попытались обналичить 800 тысяч рублей
На массовых праздниках в Удмуртии планируют запретить использование одноразовой посуды
Почти 300 тысяч похитили у предпринимателя в Удмуртии
Для чего на улице 40 лет Победы в Ижевске установили столбики
«Загитова заново училась ходить»: юная фигуристка Валиева рассказала, как относится к чемпионке
Российский флаг появился на высоте 105 метров в Ижевске
Виновник ДТП с участием патрульной машины был наркозакладчиком
«На почве ревности»: жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
На каких улицах Ижевска сделают освещение
Участок улицы Голублева в Ижевске закрыли до декабря
Ижевчанку задержали за организацию занятия проституцией
На трассе Удмуртии произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Бывший участник КВН и шоумен-должник сам сообщил о своем месте нахождения в Ижевске
Парк имени Кирова в Ижевске отпразднует юбилей