2019-08-23T14:48:43+03:00
Общество

За пол года жители Удмуртии потратили на алкоголь 9,1 млрд рублей

То есть на одного жителя тысяча рублей в месяц
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жители Удмуртии за пол года потратили на алкоголь 9,1 млрд рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

В среднем это на одного жителя республики тысяча рублей в месяц. Эта сумма больше, чем на покупку мяса, конфет и хлеба. Один житель на эти продукты тратит 934 рубля, 486 рублей и 435 рублей.

Специалисты также выяснили, какой самый популярный напиток у жителей Удмуртии – это пиво и пивные напитки. Всего за пол года продали их продали в объеме 7,43 млн декалитров. В свою очередь объем проданной водки составил 615 тысяч декалитров, коньяка – 48 тысяч, вина – 209 тысяч декалитров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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