Еще один пешеходный переход появится в Ижевске
В Ижевске появится еще один пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.
- Установить дорожные знаки «Пешеходный переход» через улицу Надежды Курченко перед пересечением с улицей Союзная. Нанести разметку «Пешеходный переход» и обустроить переход, - говорится в сообщении.
Переход появится в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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