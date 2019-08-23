Еще один пешеходный переход появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-23T16:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске появится еще один пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

- Установить дорожные знаки «Пешеходный переход» через улицу Надежды Курченко перед пересечением с улицей Союзная. Нанести разметку «Пешеходный переход» и обустроить переход, - говорится в сообщении.

Переход появится в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- По какой причине сожгли целую партию листового салата в Удмуртии.

- «Комсомолка» решила узнать, какие еще клады находили в республике. Рассказала нам об этом заслуженный работник культуры Удмуртии и России Раиса Мартынова.

- Даже в последние выходные лета тепла не ожидается...Осень уже вступает в свои права. Подробный прогноз погоды на выходные уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU