2019-08-23T16:19:39+03:00
Общество

Еще один пешеходный переход появится в Ижевске

Вместе с ним появятся соответствующие дорожные знаки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске появится еще один пешеходный переход. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

- Установить дорожные знаки «Пешеходный переход» через улицу Надежды Курченко перед пересечением с улицей Союзная. Нанести разметку «Пешеходный переход» и обустроить переход, - говорится в сообщении.

Переход появится в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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