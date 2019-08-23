Молодежный парламент Удмуртии предложил организовывать личный парад Победы под окнами ветеранов

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-23T17:37:34+03:00

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В Удмуртии Молодежный парламент предложил организовывать личный парад Победы под окнами ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета региона.

- В ходе заседания рабочей группы Молодежный парламент Удмуртии среди прочего предложил рассмотреть опыт Самарской области по организации парадов для тех ветеранов, кто не может лично присутствовать на параде Победы. Эти и другие идеи обсуждались в рамках мозгового штурма по созданию плана мероприятий, посвящённых юбилею Победы. До 5 сентября рабочая группа собирает все предложения, после чего будет формироваться сводный план и будут продумываться механизмы реализации. Войдёт эта идея в окончательный список или нет, решим 5 сентября, - отметил Константин Алексеев.

Вместе с тем на совещании обсудили еще несколько идей: Создать документальный фильм «Дети войны» о наших земляках, высадка аллей памяти в муниципальных образованиях, спартакиады для молодежи Удмуртии и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU