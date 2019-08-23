Следователи Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом
Следователи в Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадало 17 человек, в том числе 6-летний ребенок.
- На месте происшествия работают следователи, на данный момент опрашиваются свидетели, устанавливаются очевидцы. Проверяется версия о противоправных действиях одного из участников дорожного движения, который создал помеху автобусу. По результатам проверки будет принято решение в части соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
Напомним, ДТП произошло на улице Новоажимова в Ижевске. Автобус врезался в опору трубопровода (подробнее).
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- 23 августа, в пятницу, около 19:30 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «Дорожные новости Ижевска».
В Ижевске произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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