Следователи Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с автобусом

СЕГОДНЯ 20:55 2019-08-23T20:55:52+03:00

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Следователи в Удмуртии начали доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадало 17 человек, в том числе 6-летний ребенок.

- На месте происшествия работают следователи, на данный момент опрашиваются свидетели, устанавливаются очевидцы. Проверяется версия о противоправных действиях одного из участников дорожного движения, который создал помеху автобусу. По результатам проверки будет принято решение в части соблюдения требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, ДТП произошло на улице Новоажимова в Ижевске. Автобус врезался в опору трубопровода (подробнее).

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- 23 августа, в пятницу, около 19:30 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщили очевидцы в группе «ВКонтакте» «Дорожные новости Ижевска».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/727768" frameborder="0"></iframe> В Ижевске произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU