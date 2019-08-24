2019-08-24T08:34:58+03:00
Здоровье

Завершился проект «Родники Удмуртии 2019»

«Комсомолка» сделала последний выезд к источникам Сарапульского района
Дмитрий Бикин
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23 августа завершился этап экспедиций в рамках проекта «Родники Удмуртии 2019». Последние пробы воды из Сарапульского района уже хранятся в лаборатории.

За эту неделю журналисты побывали в самых разных точках Удмуртии – Можгинском, Кизнерском, Сарапульском и других районах родникового края. Источники удалось найти не везде – где-то родники засохли много лет назад. В других местах местные жители рассказывали удивительные легенды о пещерных духах и целебных свойствах воды.

Напомним, «Родники Удмуртии» – проект «Комсомолки», в котором мы находим источники подземных вод в республике и выясняем, насколько безопасно пить из них воду. Всю неделю мы исследовали родники, которые наши читатели упоминали в заявках. Сейчас 20 проб воды из разных уголков Удмуртии отправились в лабораторию на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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