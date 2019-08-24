2019-08-24T15:52:56+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии приговорили к 2,5 годам колонии из-за устроенного им пожара

Виной всему – непотушенная сигарета
Дмитрий Бикин
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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Жителя поселка Игра осудили за неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

– Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общежитии в поселке Игра бросил в помещении кухни непотушенный окурок от сигареты и ушел.

По данным следствия, непотушенная сигарета стала причиной пожара, который нанес ущерб на более чем полмиллиона рублей. Обвиняемый свою вину признал. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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