2019-08-25T08:38:53+03:00
Общество

Модельная библиотека появится в Ижевске

Библиотека имени Наговицына выиграла грант на создание такой
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: группа библиотеки "ВКонтакте"Фото: группа библиотеки "ВКонтакте"
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В Ижевске появится модельная библиотека (оснащенная компьютерами, пользующаяся новейшими технологиями). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Библиотека имени Наговицына выиграла грант на создание модельных библиотек. Она победила в программе «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура». На реализацию проекта предусмотрены 5 млн рублей из федерального бюджета, 300 тысяч из регионального и 609 тысяч рублей из городского, - сообщает пресс-служба.

Деньги будут направлены на обустройства залов для читателей и создания условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Работы в библиотеке начались 22 августа, закончить планируют к 1 декабря.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вот это находчивость! Мошенники из Ижевска больше двух лет получали пособия по безработице, теперь им грозит тюрьма.

- 2,5 года колонии строгого режима за непотушенный окурок получил житель Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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