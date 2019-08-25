Модельная библиотека появится в Ижевске
В Ижевске появится модельная библиотека (оснащенная компьютерами, пользующаяся новейшими технологиями). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Библиотека имени Наговицына выиграла грант на создание модельных библиотек. Она победила в программе «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура». На реализацию проекта предусмотрены 5 млн рублей из федерального бюджета, 300 тысяч из регионального и 609 тысяч рублей из городского, - сообщает пресс-служба.
Деньги будут направлены на обустройства залов для читателей и создания условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Работы в библиотеке начались 22 августа, закончить планируют к 1 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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